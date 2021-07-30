Собака укусила ребенка в Гагарине. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Инцидент произошёл около 15:20, 29 июля. Домашнее животное набросилось на мальчика в районе центра детского творчества «Звездный» в Гагарине. По словам матери пострадавшего ребёнка, после укуса пришлось обратится в ЦРБ. Смолянка ищет хозяев собаки, чтобы убедится, что животное привито и не болеет бешенством.

– Просьба владельца собаки всё таки откликнуться,укус незначительный. Никаких претензий не будет. В противном случае придется искать через полицию, – написала женщина в соцсетях.

Известно, что собака довольно крупная, белого цвета со светло-коричневыми пятнами. Хозяйка была одета в синюю куртку.

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