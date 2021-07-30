Смолянка оставила дверь в дом открытой и лишилась всех сбережений. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Жительница одной из деревень Краснинского района обратилась в полицию с заявлением по факту кражи. Пожилая женщина рассказала, что днём работала в огороде, а дверь в дом была не заперта. Вернувшись с улицы, она обратила внимание на переставленные вещи. Ей показалось, что кто-то рылся в них и что-то искал. Женщина заглянула в тайник, где хранила все свои сбережения, он оказался пуст. Проверила кошелёк – там не осталось даже мелочи.

Сотрудники полиции провели обход этой и соседних деревень. Свидетели рассказали, что видели в деревне машину с регистрационными знаками Псковской области. Полицейские нашли автомобиль по камерам, установленным вдоль дороги, хозяев машины задержали и доставили в отделение.

Подозреваемыми оказались жители Псковской области. Две женщины и мужчина пояснили, что приехали в деревню, чтобы найти гадалку и исцелить родственника. Одна из подозреваемых зашла в дом и обнаружила, что хозяева отсутствуют. Она похитила деньги и вернулась в машину. О краже женщина никому не сообщила, а деньгами распорядилась по своему усмострению. По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, женщина возместила потерпевшей материальный ущерб в полном размере. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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