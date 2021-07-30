85 детских садов Смоленска готовы к учебному году. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В настоящее время проводится ежегодная летняя оценка готовности муниципальных образовательных организаций к предстоящему учебному году. На сегодняшний день к работе готовы 85 детских садов Смоленска.

В городских школах и учреждениях дополнительного образования проверка продолжается в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее «КП» писала, что в детской поликлинике в Смоленске появилось новое оборудование. Приобрести кольпоскоп удалось рамках программы модернизации первичного звена.