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Общество30 июля 2021 12:56

85 детских садов Смоленска готовы к учебному году

Подведены итоги традиционной проверки образовательных учреждений
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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85 детских садов Смоленска готовы к учебному году. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

85 детских садов Смоленска готовы к учебному году. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В настоящее время проводится ежегодная летняя оценка готовности муниципальных образовательных организаций к предстоящему учебному году. На сегодняшний день к работе готовы 85 детских садов Смоленска.

В городских школах и учреждениях дополнительного образования проверка продолжается в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее «КП» писала, что в детской поликлинике в Смоленске появилось новое оборудование. Приобрести кольпоскоп удалось рамках программы модернизации первичного звена.