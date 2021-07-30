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Общество30 июля 2021 15:05

В Смоленске пешеходные дорожки отремонтировали в ЦПКиО

Строители занялись ремонтом вокруг аттракционов в центральном парке города
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пешеходные дорожки отремонтировали в ЦПКиО. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске пешеходные дорожки отремонтировали в ЦПКиО. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Жители Смоленска часто обращали внимание на проблемные участки в Лопатинском саду. В начале июля была приведена в порядок территория, прилегающая к водоёму, рядом с вольером для белок. Смоляне неоднократно жаловались на склон, с которого в пруд могут упасть дети.

В Смоленске пешеходные дорожки отремонтировали в ЦПКиО. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске пешеходные дорожки отремонтировали в ЦПКиО. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Теперь строители занялись восстановлением пешеходных дорожек вокруг аттракционов, сообщают в пресс-службе городской администрации. На проблемных участках уже появился новый асфальт.

Ранее в нацпарке «Смоленское Поозерье» заявили о начале остывания воды в водоемах. Верхние слои воды прогреты до 21-26 градусов.