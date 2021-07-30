В Смоленске оборудование и инвентарь приобрели для трёх спортивных школ. Фото: администрация города Смоленска.

В апреле 2021 года администрацией города было заключено соглашение с Главным управлением спорта Смоленской области. Для спортивных школ олимпийского резерва № 2, 4, 5 областного центра выделена субсидия в размере 3,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Деньги направили на приобретение спортивного инвентаря.

На данный момент субсидия реализована почти в полном объеме. Для школ были куплены гимнастические брусья, футбольные ворота, сетки, мячи, гантели и другие принадлежности.

Ранее в Смоленске пешеходные дорожки отремонтировали в ЦПКиО. Строители занялись ремонтом вокруг аттракционов в центральном парке города.