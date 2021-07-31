На здании Ресурсного центра по поддержке добровольчества в Смоленске появился стрит-арт

Рисунок размером более 120 квадратных метров создали уличные художники из Творческой лаборатории «Создавай». Фото: пресс-служба РЦД.

30 июля завершились работы по брендированию фасада Ресурсного центра. Теперь его украшают логотипы большинства направлений добровольчества. Как отмечают художники, для них это первое граффити такого размера.

«Мы хотели сделать это место ярче, привлечь внимание к добровольчеству. Думаю, у нас это получилось. Рисунок получился довольно большим – чуть больше недели работали сразу несколько профессиональных художников», - говорит основатель Творческой лаборатории «Создавай» Никита Городничев.

Стоит отметить, что ребята выступают за легальные и качественные граффити, поэтому открыли школу, где каждый желающий может творить с помощью баллончиков с краской. К брендированию стали причастны и волонтёры – для них провели специальный мастер-класс о типах насадок, преимуществах разных марок баллонов и способах нанесения рисунка в тёмное время суток.

Совсем скоро уличные художники перейдут к следующему объекту – корпусу СмолГУ. Там ребята сделают современный стрит-арт для велопарковки.

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