5 улиц Смоленска останутся без горячей воды на две недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы запланированы на период со 2 по 16 августа. Помимо основного ремонта, теплоэнергетики проведут гидравлические испытания трубопроводов.

Горячую воду отключат по следующим адресам:

улица Шевченко, 54а-84/2 (чет);

улица Ломоносова, 1-6б, 8, 8а, 10-12, 15-17б, 19-25 (нечет);

улица Румянцева, 1-9, 11-17в (нечет);

улица Попова, 4-10а чет, 11, 14-28 (чет);

Трамвайный проезд, 9, 11.

Ранее «КП» писала, что 85 детских садов Смоленска готовы к учебному году. Подведены итоги традиционной проверки образовательных учреждений.