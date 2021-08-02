Автомобиль Nissan перевернулся в результате ДТП в Ярцеве. Фото: паблик «Ярцево» ВКонтакте.

Авария произошла около 19:05, 1 августа. В районе дома №3 по улице 1-я Литейная водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford. В результате ДТП, Nissan вылетел в кювет и перевернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасатели. Мужчине помогли выбраться из салона автомобиля и оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии водитель был госпитализирован в ближайшую больницу.

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