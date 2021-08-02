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Общество2 августа 2021 8:10

Смоляне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Вернуть 13% от стоимости занятий можно будет уже с января 2022 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.

Смоляне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России вступил в силу новый законопроект, предполагающий предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной человеком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги. «Спортивный» вычет будет доступен в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тысяч рублей в год, об этом сообщил ЦУР Смоленской области.

Закон вступил в силу уже 1 августа, но применять его можно будет только к доходам с 2022 года. Этого уточнения нет в налоговом кодексе, но оно есть в федеральном законе.

Оформить налоговый вычет можно как на себя, так и на несовершеннолетнего ребенка, уточнили в ЦУР.

Ранее на здании Ресурсного центра по поддержке добровольчества в Смоленске появился стрит-арт. Рисунок размером более 120 квадратных метров создали уличные художники из Творческой лаборатории «Создавай».