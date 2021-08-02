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Общество2 августа 2021 9:51

Дополнительный пункт вакцинации открыт в Смоленске

Более тысячи жителей региона записываются на прививку ежедневно
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дополнительный пункт вакцинации открыт в Смоленске. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Дополнительный пункт вакцинации открыт в Смоленске. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

За последние сутки в Смоленской области вывили 163 новых случая заражения коронавирусом в 19 районах. Число заразившихся растет, в регионе продолжается активная вакцинация.

По информации профильного департамента области, в связи с увеличением числа обращений, в городе развернули ещё один дополнительный мобильный пункт. Он располагается на территории Ледового дворца по адресу: г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 39. Вакцинация здесь проходит без предварительной записи.

Напомним, что при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее в Смоленске были открыты ещё два дополнительных пункта вакцинации на улице Кутузова.