Газовые плиты установят в домах смоленских многодетных семей и пожилых людей. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Смоленск».

Замена старого оборудования в домах лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и многодетных семей проходит за счёт спонсорских средств, сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Смоленск». Инициаторами благотворительной программы стали председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и генеральный директор компании Сергей Стоянов.

– Эксплуатация устаревшего газового оборудования представляет угрозу безопасности его собственников и их соседей. Новые плиты, которые мы устанавливаем в домах смолян, оснащены функцией «газ-контроль», обеспечивающей перекрытие поступающего газа при случайном затухании огня в конфорке, – рассказал гендиректор «Газпром газораспределение Смоленск».

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