Смоляне пожаловались Алексею Островскому на состояние остановки в Рославле. Фото: страница губернатора Смоленской области ВКонтакте.

30 июля жительница Рославля пожаловалась в соцсетях на состояние остановочного павильона на улице Дачной. По её словам, в павильоне отсутствует лавочка. Пассажиры, среди которых много пожилых людей, вынуждены сидеть прямо на бетоне, ожидая автобус. Администрация муниципалитета никак не отреагировала на пост смолянки.

Губернатора Смоленской области, к которому также обратилась женщина, возмутило бездействие муниципальных властей. На своей странице в соцсетях он отметил, что ожидал ответа и действий с их стороны:

– Ожидал увидеть в течение выходных или сегодня утром ответ администрации муниципалитета об устранении этой недоработки. Рассчитываю, что глава Рославльского района Валерий Владимирович Ильин правильно воспримет мой посыл и максимально оперативно проведет все необходимые мероприятия по оборудованию скамейки в посадочном павильоне, – написал Островский.

Он также добавил, что проверит исполнение указания во время ближайшей рабочей поездки в Рославль.

Ранее «КП» писала, что газовые плиты установят в домах смоленских многодетных семей и пожилых людей. Установка проводится в рамках благотворительной программы ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».