В Смоленске новая спортивная площадка появится в школе №40 на Королёвке. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На территории школы №40 в микрорайоне Королёвка завершаются работы по строительству площадки для игры в баскетбол и волейбол. Рабочим осталось произвести укладку асфальтобетона и резинового покрытия, а также установить необходимое оборудование, рассказали в пресс-службе городской администрации. Открыть многофункциональную площадку планируют к 1 сентября.

Ранее «КП» писала, что смоляне пожаловались Алексею Островскому на состояние остановки в Рославле. Из-за отсутствия лавочки местные жители вынуждены ожидать транспорт, сидя на бордюре.