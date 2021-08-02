Эндоскопическая видеосистема и гастроскоп появились в смоленской больнице.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По информации профильного департамента Смоленской области, в медучреждении появилась система эндоскопической визуализации. Её используют для проведения диагностических обследований, повышения качества оценки состояния внутренних органов и применяют в малоинвазивных хирургических вмешательствах.
Кроме того, в ОГБУЗ «Поликлиника №7» появится гастроскоп, позволяющий провести визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода и желудка.
Новое оборудование закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее аппарат УЗИ и фиброгастроскоп появились в Сычевской больнице.