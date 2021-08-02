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Общество2 августа 2021 15:07

Эндоскопическая видеосистема и гастроскоп появились в смоленской больнице

Новое оборудование закупили в ОГБУЗ «Поликлиника №7»
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Эндоскопическая видеосистема и гастроскоп появились в смоленской больнице.

Эндоскопическая видеосистема и гастроскоп появились в смоленской больнице.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По информации профильного департамента Смоленской области, в медучреждении появилась система эндоскопической визуализации. Её используют для проведения диагностических обследований, повышения качества оценки состояния внутренних органов и применяют в малоинвазивных хирургических вмешательствах.

Кроме того, в ОГБУЗ «Поликлиника №7» появится гастроскоп, позволяющий провести визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода и желудка.

Новое оборудование закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее аппарат УЗИ и фиброгастроскоп появились в Сычевской больнице.