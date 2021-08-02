Холодную воду отключат в 9 домах Ленинского района Смоленска. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В связи с подключением капитально отремонтированной водопроводной линии, холодной воды не будет в 9 домах Ленинского района. Работы пройдут с 09:00 до 18:00, 3 августа, сообщил СМУП «Горводоканал».

Водоснабжение отключат по следующим адресам: ул. Большая Краснофлотская, д. 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам на один из номеров аварийно-диспетчерской службы: 38-18-50, 70-50-61. «Горводканал» также отмечает, что после окончания ремонтных работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Ранее 5 улиц Смоленска остались без горячей воды на две недели. «Квадра» проводит ремонт теплосетей в Промышленном районе. Закончить планируют 16 августа.