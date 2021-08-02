Смоленская область вошла в топ-35 регионов во Всероссийском рейтинге ГТО. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» направлен на развитие массового спорта и оздоровление жителей страны. В нём могут принять участие россияне с 6 лет. В 2019 году комплекс вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни!» нацпроекта «Демография».

Как сообщают в пресс-службе областной администрации, во втором квартале 2021 года Смоленская область поднялась с 49 на 34 место во Всероссийском рейтинге ГТО. Таким образом, регион улучшил свои позиции на 15 пунктов. Система оценивания формируется по 7 критериям. В первую очередь учитывается уровень вовлеченности населения в подготовку и выполнение нормативов, а также кадровая обеспеченность центров тестирования и др.

Стоит отметить, что в Смоленской области работают 29 Центров тестирования. Три из них расположены в Смоленске: на базе спортивной школы олимпийского резерва №2, Смоленского государственного университета спорта и спортивной школы олимпийского резерва «Юность России».

Ранее "КП" писала, что в Смоленске новая спортивная площадка появится в школе №40 на Королёвке. Спортобъект планируют открыть к 1 сентября.