Актуальная информация по COVID-19 в Смоленской области нанесена на интерактивную карту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты» запустили интерактивную карту на сайте стопкоронавирус.рф, об этом сообщили в Центре управления регионом Смоленской области. На карту нанесена вся актуальная информация об эпидемиологической ситуации в регионе: количество зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса, действующие ограничительные меры. За еженедельное обновление информации отвечает ЦУР.

– На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами, – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Ранее в Смоленской области на интерактивные карты были нанесены и пункты вакцинации. Жители региона могут найти ближайший прививочный пункт и построить до него маршрут. Информация на картах регулярно обновляется.