Жилой дом полностью сгорел в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 02:10, 3 августа. Пожар произошел в одном из жилых домов на улице Мичурина. На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 8 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Дом сгорел, погибших и пострадавших нет. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить.

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