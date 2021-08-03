Смоляне пожаловались на засор канализационно-насосной станции. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Проблемой в соцсетях поделился один из жителей новостроек на Ипподромном проезде. По словам мужчины, после очередного засора канализационно-насосной станции, вода с отходами выливается в овраг, расположенный рядом с домом №26.

Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

– Запах разносится по всей округе, дотягивая в том числе до местного детсада. В самом 26-м доме, во всех без исключения квартирах каждого из шести подъездов, просто невозможно находиться, и даже не в самую жаркую погоду, – поделился смолянин.

Он также отметил, что о проблеме жители сообщали и раньше. Теперь смоляне готовы обратиться к властям города или в прокуратуру.

Ранее "КП" писала, что холодную воду отключат в 9 домах Ленинского района Смоленска. На Большой Краснофлотской пройдут работы по подключению отремонтированного водопровода.