Игорь Ляхов провел прием граждан в Рославле. Фото: администрация Смоленской области.

На приеме председателя Смоленской облдумы звучали проблемы газификации населенных пунктов, капремонта в многоквартирных домах, ремонта Дома культуры «Ростислав», установки забора в одной из сельских школ.

Наиболее актуальной оказалась тема неудовлетворительного состояния дорог. Глава Любовского сельского поселения Ольга Гришина рассказала, что особые трудности возникли в деревне Коски: «На самой большой улице плохая дорога, здесь живет много молодежи, население работает. Хорошо бы ее отремонтировать».

Со схожими просьбами пришли еще несколько глав поселений. Игорь Ляхов отметил недостаточное финансирование дорожной отрасли в Рославльском районе и пояснил заявителям, что планирует обратиться к главе региона с этим вопросом: «Я надеюсь, совместно с Губернатором мы изыщем возможность поддержать район в плане дорог».

Глава Кирилловского сельского поселения Татьяна Пападинец рассказала парламентарию о плохом состоянии колодцев. В восстановлении нуждаются три скважины, которыми активно пользуется местное население. При поддержке Игоря Ляхова приобретут бетонные кольца. Кроме того, руководитель администрации Рославльского района Валерий Ильин, присутствовавший на приеме, пообещал организовать профессиональную очистку колодцев.

Игорь Ляхов провел прием граждан в Рославле. Фото: администрация Смоленской области.

С целым списком важных для рославльцев проблем на приеме оказалась Лилия Петровна. Среди них – плохой сигнал цифрового телевидения, замена водопроводных сетей, высокие тарифы за электроэнергию, которая идет на общедомовые нужды. Также заявительницу волновала комиссия, взимаемая при оплате услуг ЖКХ. По всем квитанциям приходится доплачивать около 250 рублей.

«Так как живу одна, то мне этих денег хватило бы на покупку хлеба на целый месяц», - поделилась женщина.

Игорь Ляхов уверен, что этот вопрос требует особенно пристального внимания и должен решаться на федеральном уровне:

«У банков, как и у власти, должна быть социальная ответственность. Следует выходить с инициативой, чтобы для пенсионеров, малоимущих, других незащищенных слоев населения банки и другие организации оказывали эти услуги бесплатно».

Рославльчанин Олег Лукьянов пришел к Игорю Ляхову со словами признательности за оказанную помощь в сохранении спортивного центра, который был под угрозой закрытия.

«В свое время я стучал во все двери. Именно Игорь Васильевич оказал помощь, которая мне в последующем помогла выйти из сложной ситуации и решить проблемы», - рассказал руководитель физкультурно-оздоровительного центра «Титан». Спикер облдумы подчеркнул важность социальной нагрузки, которую взял на себя спорткомплекс: для ряда категорий граждан, в числе которых инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи, предусмотрено бесплатное или льготное посещение.

От лица жильцов дома № 28 в 15-м микрорайоне, где ведется ремонт крыши, обратилась Татьяна Павловна. По ее словам, работы затянулись на долгие три года: «Это невыносимо, у нас уже сил нет».

Чтобы разобраться в ситуации, Игорь Ляхов совместно с депутатом Смоленской облдумы фракции «Единой России» Юрием Кашанским и представителями районной администрации выехал на место. Удалось пообщаться как с жителями проблемного дома, так и с представителем подрядчика.

Инженер организации «Высота» Валерий Васин считает, что кровля находится в удовлетворительном состоянии: «На данный момент объект в эксплуатацию не введен, но в зимний период протечек не было обнаружено. Пять лет гарантии никто не отменял, поэтому мы по любому вызову готовы будем устранить все замечания».

Жильцы и представители районной власти с такой оценкой не согласны.

«Крыша - как лоскутное одеяло, не доделана, идет отслоение. Есть претензии к ливневкам, парапетные плиты положены без раствора, просто на анкеры», - перечислили активисты.

Игорь Ляхов пообещал взять ситуацию под свой контроль. Он заверил, что адресует все вопросы непосредственно руководителю регионального Фонда капитального ремонта, потому что случаи недобросовестного исполнения подрядов - далеко не редкость.

«В первую очередь, ремонт проводится именно для жильцов, которые собрали на него средства. Если результат их не устраивает, то работа не может считаться выполненной, ее надо сделать качественно», - пояснил парламентарий.

Кроме того, спикер облдумы поручил Юрию Кашанскому принять участие в работе комиссии по приемке крыши, которая состоится в ближайшие дни.