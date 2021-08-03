Капитальный ремонт провели в клинической стоматологической поликлинике Смоленска. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленской областной клинической стоматологической поликлинике заменили старую облицовку цоколя и крыльца, подштукатурили нижнюю часть здания, прикрепили навесные направляющие для крепления плитки вентилируемого фасада, рассказали в профильном департаменте Смоленской области.

Кроме того, в медучреждении появились три новые установки «Ультролайт». Это бактерицидные камеры для хранения стерильных инструментов, они оснащены ультрафиолетовыми лампами. В них помещают уже простерилизованные изделия для последующего использования.

Ранее эндоскопическая видеосистема и гастроскоп появились в смоленской больнице. Новое оборудование закупили в ОГБУЗ «Поликлиника №7».