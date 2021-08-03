Свидания с заключёнными возобновили в смоленских колониях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе снова стали доступны встречи с родственниками подозреваемых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Смоленской области.

Краткосрочные свидания будут проводиться в комнатах с защитным стеклом и средствами индивидуальной защиты. Для длительных встреч посетителям необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста COVID-19 или сертификат о вакцинации. Тест должен быть проеден не ранее чем за 3 суток до даты посещения. В случае выявления нарушений рекомендации Роспотребнадзора, встреча незамедлительно прекращается.

На входе в учреждение посетителей также ждёт термометрия и проверка на наличие симптомов коронавирусной инфекции. Лиц с видимыми признаками заболевания или повышенной температурой допускать на свидания не будут. Приём и передача посылок продолжаются согласно графику работы комнаты приема, добавили в пресс-службе.

В случае осложнения эпидемиологической обстановки в учреждениях регионального УФСИН могут ввести дополнительные ограничительные меры, в том числе приостановить краткосрочные и длительные свидания.

Ранее «КП» писала, что актуальная информация по COVID-19 в Смоленской области нанесена на интерактивную карту. На сервисе отображается статистика заболеваемости и действующие ограничения в области.