Губернатор Смоленской области уволил главврача психиатрической больницы в Гедеоновке.

Проверки деятельности медучреждения начались еще 1 июля 2021 года по поручению Алексея Островского. Помимо нарушений в работе Смоленской областной клинической психиатрической больницы, профильные специалисты обратили внимание и на обращения сотрудников учреждения.

По промежуточным результатам проверки глава региона принял решение расторгнуть срочный трудовой договор с главным врачом ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» с последующим увольнением с должности, сообщают смоленские СМИ.

Ранее «КП» писала, что 5 млн рублей выделят на ремонт девяти смоленских школ. Учреждения получат средства из областного бюджета.