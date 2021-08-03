В Смоленске ежемесячные выплаты начнут получать педагоги техникумов и колледжей. Фото: страница губернатора Смоленской области ВКонтакте.

С 1 сентября в Смоленской области введут ежемесячные выплаты педагогам среднего профессионального образования, сообщил на своей странице в соцсетях Алексей Островский. Как и классные руководители в школах, они будут получать надбавку к заработной плате в размере 5 тысяч рублей. На реализацию меры господдержки было выделено более 14 млн рублей из федерального бюджета. Выплаты будут получать более 540 кураторов учебных групп смоленских колледжей и техникумов.

– Дополнительная нагрузка, которая ложится на их плечи, ничуть не меньше нагрузки классных руководителей в школах. А ещё это очень большая ответственность, поскольку кураторы выступают не только в роли педагогов, которые, давая студентам необходимые профессиональные знания и навыки, готовят будущих специалистов для предприятий региона, но и занимаются их воспитанием и социализацией – отметил губернатор Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что 5 млн рублей выделят на ремонт девяти смоленских школ. Учреждения получат средства из областного бюджета.