Нарушения пожарной безопасности выявили в детском саду в Смоленске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Детский сад «Солнышко» на улице Губенко признали виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания по пожарному надзору, сообщили в пресс-службе Заднепровского районного суда Смоленска. Учреждению назначили административный штраф в размере 90 тысяч рублей.

Заведующая детского сада не согласилась с решением суда и подала жалобу. Женщина пояснила, что несколько раз обращалась в городскую администрацию с просьбой выделить деньги на исполнение предписания, но на её просьбы никто не отреагировал. Средства выделили только в мае 2021 года.

Суд посчитал доводы заведующей безосновательными, постановление по делу об административном правонарушении оставили без изменений.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ежемесячные выплаты начнут получать педагоги техникумов и колледжей. Надбавка к зарплате составит 5 тысяч рублей.