Найденные на вокзале Смоленск медали Великой Отечественной войны вернули ветерану

Фото: пресс-служба МЖД.

Наиболее часто пассажиры забывают перчатки, шапки, зонты, платки, бейсболки, а также зарядные устройства и беспроводные наушники.

Самой важной находкой стали медали Великой Отечественной войны, которые были возвращены ветерану. Среди необычных забытых вещей проект на строительство дома, мозаика из бисера, детские санки и трехлитровая банка с консервированными огурцами.

Напомним, при утере вещей пассажиру следует обратиться к работникам вокзала или к сотрудникам полиции. В камере хранения забытые вещи хранятся 30 дней. Потерянные документы сразу же передаются в полицию.