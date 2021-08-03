Полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков под Смоленском. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По данным пресс-службы УМВД по Смоленской области, в полицию поступила информация о мужчине, который занимается междугородней поставкой наркотиков на территорию Смоленской области. В результате проверки информация подтвердилась.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на 297-м километре автодороги М-1 в Сафоновском районе. В автомобиле мужчины обнаружили 101 сверток, перемотанный изолентой. Эксперты установили, что в свертках находилось более 170 граммов запрещённого вещества. Подозреваемый перевозил «товар» в блоке предохранителей и в пространстве за перчаточным ящиком.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Он пояснил, что планировал продать около 350 разовых доз наркотика через «закладки» на территории региона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина заключён под стражу.

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