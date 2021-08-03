Органный зал построят на улице Бакунина в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Соглашение о сотрудничестве по строительству концертного зала было подписано между городской администрацией и представителями бизнеса областного центра. Проект будет реализован за счет средств инвесторов, без затрат из городского бюджета, сообщили в администрации. Появление зала не только позволит смолянам насладиться органной музыкой, но и создаст дополнительные рабочие места.

– Надеюсь данный объект станет точкой притяжения, в том числе и для творческих и креативных людей. Хотелось бы, чтобы осуществление этого проекта стало началом широкого участия смоленского бизнеса в других проектах, которые позволят Смоленску развиваться, меняться в лучшую сторону, – сказал глава города Андрей Борисов.

Подготовительные работы к строительству органного зала начнутся уже в этом году. Открытие планируется в конце 2022 года.

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