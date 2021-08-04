Лавку на остановке в Рославле установили после жалоб смолян. Фото: пресс-служба администрации Рославльского района.

Напомним, ранее смоляне пожаловались в соцсетях на отсутствие лавки на одной из остановок в Рославле. Пассажиры были вынуждены ожидать транспорт, сидя на бордюре. На обращение жителей обратил внимание Алексей Островский, он поручил главе района решить проблему как можно быстрее.

В тот же день, 2 августа, скамейка была установлена в рамках содержания улично-дорожной сети, сообщают в пресс службе администрации Рославльского района.

Ранее КП писала, что органный зал построят на улице Бакунина в Смоленске. Проект реализуют за счёт средств инвесторов.