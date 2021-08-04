Новая скульптура появилась во дворе Смоленской художественной галереи. Фото: паблик «Посдслушано Смоленск» ВКонтакте.

На территории музея появилось ещё одно произведение искусства – бронзовая скульпутура советского политического и государственного деятеля Ленина в окружении делегаток Востока. Работа была создана в 1965 году и является одной из последних скульптур главного художника Военно-морского флота СССР Алексея Измалкова. В ближайшие дни сотрудники музея приведут памятник в порядок.

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