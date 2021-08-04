Страшное ДТП с мотоциклистом произошло в Смоленске. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Авария произошла на улице Дзержинского около 20:00, 3 августа, рассказали смоляне в соцсетях. По словам очевидцев, лежащему на земле молодому человеку вызвали скорую. Пострадавший госпитализирован в «Красный крест». На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Ранее полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков под Смоленском. Мужчина вёз в регион около 350 разовых доз смертельного вещества.