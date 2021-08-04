Гараж в Рославле уничтожен в результате пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 21:18, 3 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. На улицу Пролетарскую выехали 2 автоцистерны и 6 пожарных.

Спасателям удалось потушить огонь, но здание выгорело внутри по всей площади. Пострадавших нет, причину пожара предстоит выяснить.

Ранее страшное ДТП с мотоциклистом произошло в Смоленске. Пострадавший госпитализирован в больницу.