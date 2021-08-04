Почти 1,5 млн посетителей побывали в Передвижном выставочно-лекционном комплексе ОАО «РЖД». Фото: Пресс-служба МЖД.

Его экспозицию, посвященную прошлому, настоящему и будущему самой крупной транспортной компании, посетили почти 1,5 млн. человек.

За прошедшие годы ПВЛК преодолел почти 600 тыс. км железных дорог страны. Побывал во многих регионах России, включая Калининград, куда его доставили паромом, а также в Белоруссии и Казахстане.

Почти 1,5 млн посетителей побывали в Передвижном выставочно-лекционном комплексе ОАО «РЖД». Фото: Пресс-служба МЖД.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ПВЛК был переоборудован в «Поезд Победы», ставший единственной в мире иммерсивной инсталляцией, размещенной в подвижном составе. Каждый из 10 вагонов – отдельная уникальная история, в которой переплетаются драматичные события военных лет, исторические факты и людские судьбы. Переходя из вагона в вагон, посетители становятся участниками исторических событий и могут ощутить то, что чувствовали люди в то время. Так, тревожное ожидание надвигающейся беды охватывает зрителей в первом плацкартном вагоне, пассажиры которого еще не знают о нападении Германии на Советский Союз. А далее попадают в «теплушку», везущую солдат на фронт, оттуда – в окопы защитников Москвы, блокадный Ленинград. Увидят посетители музея на колесах, как выглядели изнутри санитарные, банно-прачечные и бронепоезда, а также штабной вагон, в котором маршал К.К. Рокоссовский готовился к операции «Багратион».

«Эффект присутствия» в этом путешествии во времени – с весны 1941 по май 1945 года - помогают создать 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. Скульптурные композиции дополняются трехмерной панорамой, аудиоспектаклем, проекцией на экраны-окна сцен из довоенной, военной жизни, кадров кинохроники.

В течение года «Поезд Победы» путешествует по самым отдаленным уголкам страны, останавливается в небольших городах и населенных пунктах, чтобы каждый житель мог познакомиться с его экспозицией. В Москву он прибудет в сентябре.