Водитель Nissan X-trail умер в больнице после серьезного ДТП под Смоленском. Фото: паблик "Ярцево" ВКонтакте.

Напомним, авария произошла 1 августа в Ярцеве. Автомобиль Nissan вылетел в кювет и перевернулся на улице 1-я Литейная. Спасатели помогли выбраться пострадавшему из салона и вызывали скорую. 45-летнего мужчину доставили в ближайшую больницу, где он впоследствии скончался, об этом рассказали местные жители в соцсетях. По словам знакомых погибшего, мужчину следовало отвезти в Смоленск, но врачи посчитали нужным оставить его в Ярцеве.

– Из жизни ушёл по-настоящему хороший человек. Пусть земля ему будет пухом. Он навсегда останется в наших сердцах, – написали смоляне.

Ранее страшное ДТП с мотоциклистом произошло в Смоленске. Пострадавший госпитализирован в больницу.