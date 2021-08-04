Современный анализатор крови появился в Хиславичской центральной районной больнице

Гемоксиметр ИВД появился в Хиславичской центральной районной больнице. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Современный анализатор крови для определения количества содержания газовых смесей в крови, электролитов и метаболитов появился в ОГБУЗ «Хиславичская центральная районная больница», об этом сообщили в пресс-службе профильного департамента.

Анализатором оснащаются палаты интенсивной терапии, стационары кардиологии и эндокринологии. Кроме того, гемоксиметр является незаменимым оборудованием в операционных отделениях травматологии, где требуется оперативное и точное определение показателей гомеостаза во время операции.

Ранее капитальный ремонт провели в клинической стоматологической поликлинике Смоленска. Ремонт и закупка оборудования проводятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения.