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Общество4 августа 2021 11:09

Смоляне смогут принять участие в масштабном проекте по скандинавской ходьбе

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне смогут принять участие в масштабном проекте по скандинавской ходьбе.

Смоляне смогут принять участие в масштабном проекте по скандинавской ходьбе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийский проект «Северная ходьба – новый образ жизни» – это первое и самое масштабное по географическому охвату мероприятие. В нём участвуют сотрудники предприятий 43 субъектов РФ. В 2019 году «северная ходьба» была включена во Всероссийский реестр видов спорта как спортивная дисциплина в составе вида спорта «спортивный туризм». Главной целью проекта является приобщение людей к здоровому образу жизни.

От Смоленской области уже собираются принять участие команды ПАО «МТС» и Международного Центра подготовки и развития массажистов. Заполнить заявку на сайте может каждый желающий. На предприятиях сформируются команды сотрудников, будут проводиться тренировки по технике скандинавской ходьбы, а 25-26 сентября пройдут региональные соревнования.

Ранее "КП" писала, что почти 1,5 млн посетителей побывали в Передвижном выставочно-лекционном комплексе ОАО «РЖД». Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», или музей на колесах 3 августа отметил свой первый юбилей - 10-летие со дня основания.