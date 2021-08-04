700 населенных пунктов Смоленской области обеспечат бесплатной подводкой газа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В администрации Смоленской области прошло совещание, посвященное реализации программы догазификации в регионе. Под нее попадают около 700 населенных пунктов области, рассмотрению к потенциальной газификации подлежат свыше 25 тысяч домовладений, рассказал губернатор на своей странице в соцсетях.

Оператором газификации в регионе является «Газпром газификация». Программа финансируется за счет средств единого оператора и специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа. Заявку на догазификацию можно подать через сайт, Единые центры предоставления услуг, газовые службы в регионах и портал единого оператора, а с 1 сентября – в офисах МФЦ и на портале «Госуслуги». Полностью выполнить программу планируют в 2023 году, согласно поручению президента России.

Ранее "КП" писала, что смоляне смогут принять участие в масштабном проекте по скандинавской ходьбе. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».