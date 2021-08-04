36-летнюю Татьяну Волчок ищут в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

По информации ПСО «Сальвар», пропала 36-летняя темноволосая женщина ростом 157 см, худощавого телосложения. Последний раз была одета в серую футболку и голубые джины. С собой у женщины был черный рюкзак.

Родственники пропавшей и волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении женщины по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-967-989-12-50, 102.

Ранее активисты сняли на видео поиски 82-летнего пенсионера, пропавшего в Смоленске. Подробностями поделилась участница поискового отряда.