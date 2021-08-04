Два артиллерийских снаряда нашли в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Во вторник, 3 августа, специалисты аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» нашли и уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 76мм. Первый был найден в деревне Березкино Глинковского района, а второй – в деревне Лубня Смоленского района.

Ранее памятник археологии обнаружили при строительстве газопровода в Смоленской области. Археологи уже занялись раскопками и изучением находок.