В Смоленской области коронавирус отступает, но не сдается

Фото: администрация Смоленской области.

О распространении коронавируса в регионе и темпах вакцинации от COVID-19 говорили члены администрации Смоленской области на очередном рабочем совещании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского.

Как рассказала вице-губернатор Полина Хомайко, несколько последних недель специалисты фиксируют в регионе снижение заболеваемости COVID-19. По данным на 29 июля, в учреждениях здравоохранения развернуто 1686 койко-мест, из них свободны 515. «Мы продолжим ежедневно мониторить эту ситуацию и постепенно, если темпы прироста заболеваемости снизятся, вновь начнём возвращать наши медучреждения, мобилизованные под госпитализацию пациентов с ковидом, к основному профилю работы. Но расслабляться в любом случае пока ещё рано», - считает губернатор.

Он напомнил: чтобы остановить пандемию, необходим коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины. Между тем прививочная кампания от COVID-19 в регионе набирает обороты. Решение привиться принимают всё больше смолян.

Отметим, что, по данным на 29 июля, Минздрав поставил в регион 225 тысяч 549 доз вакцины. На эту же дату полностью завершили вакцинацию порядка 131 тысячи смолян, каждый день на Смоленщине прививаются около 5 тысяч человек. По этому показателю регион входит в первую десятку по стране.