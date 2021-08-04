В Смоленской области обсудили ход ремонта дорог в регионе

Фото: администрация Смоленской области.

Как доложил губернатору Алексею Островскому и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов, в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 40 объектов, в том числе 13 в Смоленске и более 240 км региональных автодорог (27 объектов). На эти цели будет направлено около 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей - средства областного бюджета.

В Смоленске будут отремонтированы улицы Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Конёнкова, 2-й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова. За счет сложившейся экономии в планы включены работы на 1-м Краснинском переулке, проспекте Строителей (два участка), улицах Нижне- и Верхне-Профинтерновская. В настоящее время ремонт ведётся на 8 объектах из 13.

По словам Дмитрия Сулимова, в ближайшее время после завершения работ по замене коммуникаций дорожники приступят к двум крупным объектам - улицам Нормандия-Неман и Большая Краснофлотская.

Глава региона акцентировал внимание на необходимость при проведении комплексного ремонта дорог синхронизировать работу с сетевыми и ресурсосберегающими организациями, чтобы не затягивать сроки замены инженерных коммуникаций.

Также он подчеркнул, что все дорожно-строительные работы необходимо выполнять на высоком качественном уровне и строго в обозначенные сроки.

«Я неоднократно повторял и ещё раз хочу напомнить, что все дорожные работы должны быть завершены строго к 1 октября!» - обозначил свою позицию Алексей Островский.