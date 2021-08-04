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Общество4 августа 2021 14:15

7 августа в Смоленске оформят первую станцию виртуального метро

Будет оформлена и открыта первая станция виртуального метро в подземке от парка пионеров к скверу Василия Теркина
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В оформлении подземного перехода смогут принять участие все желающие.

В оформлении подземного перехода смогут принять участие все желающие.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

7 августа художники оформят первую станцию виртуального туристического метро в подземке на площади Победы. Работы будут проводиться с 15:00 до 21:00.

В рамках мероприятия состоится открытие первой станции вымышленного туристического метро в Смоленске, названной в честь исторического въезда в город «Молоховские ворота».

Открытие станции будет интерактивным - художники-волонтёры смогут взять кисточки и оставить свой след на новой туристической достопримечательности, порисовав вместе с командой проекта. Напомним, проект SmolenskUnderground был реализован при поддержке Фонда Президентских грантов. По итогам конкурса среди художников экспертное жюри выбрало эскиз нового оформления подземки.

Карта будет полезной и расскажет смолянам и гостям города об интересных местах и туристических маршрутах.