7 августа в Смоленске оформят первую станцию виртуального метро

В оформлении подземного перехода смогут принять участие все желающие. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

7 августа художники оформят первую станцию виртуального туристического метро в подземке на площади Победы. Работы будут проводиться с 15:00 до 21:00.

В рамках мероприятия состоится открытие первой станции вымышленного туристического метро в Смоленске, названной в честь исторического въезда в город «Молоховские ворота».

Открытие станции будет интерактивным - художники-волонтёры смогут взять кисточки и оставить свой след на новой туристической достопримечательности, порисовав вместе с командой проекта. Напомним, проект SmolenskUnderground был реализован при поддержке Фонда Президентских грантов. По итогам конкурса среди художников экспертное жюри выбрало эскиз нового оформления подземки.

Карта будет полезной и расскажет смолянам и гостям города об интересных местах и туристических маршрутах.