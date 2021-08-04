Подготовка к отопительному сезону продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

При подготовке к зиме особое внимание уделяется проблемным домам, рассказали в пресс-службе городской администрации. На управлении организации ОАО «Жилищник» находится порядка 1600 многоквартирных домов. Среди них значительная часть относится к ветхому и проблемному фонду. Несмотря на это, подготовка к отопительному сезону выполнена уже на 50%.

На 70% завершена гидропромывка и опрессока внутренних систем, 108% выполнено по ремонту запорной арматуры и замене трубопроводов.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В рамках подготовки жилых домов к зиме проводятся и другие виды работ. Например, в домах, крыши которых требуют ремонта, работы также завершены на 50 %. Основная часть кровельных работ была выполнена еще в прошлом году. Во многих домах ремонтируются подъезды, проводится замена стеклопакетов. Большое внимание, особенно в старых домах, уделено ремонту цоколя и креплению фасадов.

Задача по подготовке объектов к отопительному сезону стоит и перед муниципальным предприятием «Смоленсктеплосеть».

– По плану на этот год у нас стоит порядка десяти объектов ремонта тепловых сетей в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время из 10 объектов уже выполнено 7. Готовность нашего предприятия порядка 60%. Думаем, что до начала отопительного сезона все свои плановые работы закончим в срок в полном объеме, – поделился технический директор предприятия Андрей Горохов.

Специалисты проводят гидравлические испытания сетей отопления и горячего водоснабжения. В последние недели июля было опрессовано 56% сетей – это 119 км из запланированных 213. В результате испытаний было обнаружено 125 порывов , 88 уже устранены.

Реконструкция теплотрасс проводится с применением трубопроводов, снабженных заводской пенополиуретановой изоляцией. Такое оборудование является более прочным и служит довольно длительный срок.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Кроме того, подготовкой к отопительному сезону занимается и ПАО «Квадра».

– В этом году мы планируем заменить 4,9 км магистральных тепловых сетей. В настоящее время заменено уже более 3 км. Это 60% основной работы, – рассказал управляющий директор филиала ПАО "Квадра" Андрей Кулаев.

Ранее в Смоленской области обсудили ход ремонта дорог в регионе. Губернатор напомнил, что работы должны быть завершены до 1 октября.