Бывший начальник департамента здравоохранения возглавит смоленскую психиатрическую больницу. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

На должность главного врача медучреждения назначили Сергея Герасимова, сообщают смоленские СМИ. До этого он занимал должность начальника департамента здравоохранения.

Ранее в Смоленской областной клинической психиатрической больнице выявили ряд нарушений, включая неудовлетворительное обеспечение больных постельными и другими необходимыми принадлежностями, отсутствие надлежащих условий для социально-трудовой реабилитации пациентов, нарушение мероприятий по противопожарной безопасности и др.

Результаты проверки были направлены в правоохранительные органы, губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил бывшего главврача Светлану Жилину. Согласно распоряжению, новый Сергей Герасимов приступил к своим обязанностям 4 августа.

Ранее "КП" писала, что 7 августа в Смоленске оформят первую станцию виртуального метро. Будет оформлена и открыта первая станция виртуального метро в подземке от парка пионеров к скверу Василия Теркина.