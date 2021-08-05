В Смоленске строительство детской площадки для детей с аутизмом почти завершено. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

На инклюзивной площадке уже появились песочницы, домики, скамейки, конструкции для лазания и разноцветный забор. Все объекты, как и предполагалось, находятся на достаточном расстоянии, чтобы дети не мешали друг другу. Позже здесь появится специальное резиновое покрытие. Сейчас специалисты занимаются прокладкой кабеля к электрическим опорам для освещения территории.

Фото: паблик "подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Площадка предназначена для детей от 3 до 14 лет с особенностями развития. Она находится в парке «Соловьиная роща». Местоположение детской площадки смоляне выбрали сами в результате голосования.

Ранее «КП» писала, что 7 августа в Смоленске оформят первую станцию виртуального метро. Будет оформлена и открыта первая станция виртуального метро в подземке от парка пионеров к скверу Василия Теркина.