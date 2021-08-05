Чемпионат ЦФО по спортивному метанию ножа пройдёт в Смоленске. Фото: РФСОО "СМН Смоленской области".

Соревнования пройдут 21-23 августа на базе Смоленского государственного университета спорта. Организатором мероприятия является РФСОО "СМН Смоленской области".

Принять участие могут все желающие. Организаторы также отметили, что для данного вида спорта нет ограничений по возрасту. Кроме того, все ножи для метания не являются холодным оружием и предназначены исключительно для тренировок и участия в спортивных соревнованиях.

Помимо необходимой меткости и точности движений, спортивное метание ножей помогает развивать концентрацию и хладнокровие в экстремальных ситуациях. Записаться на тренировки и участие в соревнованиях можно по телефону: 8-910-768-70-30.

Ранее «КП» писала, что смоляне смогут принять участие в масштабном проекте по скандинавской ходьбе. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».