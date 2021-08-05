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Происшествия5 августа 2021 8:13

Жительница Рославля обвиняется в убийстве сожителя

Мужчина умер после нескольких ударов ножом
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жительница Рославля обвиняется в убийстве сожителя.

Жительница Рославля обвиняется в убийстве сожителя.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

31-летняя обвиняемая и её сожитель находились дома 17 мая, распивая спиртные напитки, сообщили в СУ СК России по Смоленской области. Между ними произошел конфликт, который завершился тем, что смолянка схватила нож и ударила сожителя в грудь и голову. Мужчина скончался на месте от внутреннего кровотечения.

Уголовное дело, возбужденное в отношении женщины по статье 105 УК РФ «Убийство», направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что водитель Nissan X-trail умер в больнице после серьезного ДТП под Смоленском. Трагедией поделились знакомые мужчины.