В Смоленске 5 августа пройдут сильные дожди. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС», 5 августа с 9:00 до 21:00 в регионе ожидаются сильные дожди. Днём возможна гроза. В связи с неблагоприятными погодными условиями, в регионе объявили «желтый уровень» погодной опасности.

Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. При грозе порывы ветра достигнут 14 м/с.

Температура воздуха в Смоленске ночью: +10 ...+12ºС, днем: +19…+21°С.

По области ночью: +8...+13ºС, днем: +17…+22°С.

Атмосферное давление днем будет падать. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в регионе также пройдут дожди.

Ранее «КП» писала, что подготовка к отопительному сезону продолжается в Смоленске. Управляющие организации города уже выполнили более 50% основных работ.

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