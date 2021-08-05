Более 430 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в первом полугодии 2021 года. Фото: пресс-служба МЖД.

ОАО «РЖД», являясь социально ориентированной компанией и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России, перечислила за 6 месяцев 2021 года в бюджет Смоленской области 431,7 млн рублей налоговых отчислений, что на 8% превышает показатели за аналогичный период 2020 года.

Выполнение железнодорожниками своих налоговых обязательств является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в целом, удовлетворения потребностей жителей и промышленного сектора экономики Смоленской области в железнодорожных перевозках.