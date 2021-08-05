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Общество5 августа 2021 9:55

Смоленский врач победил в турнире Российской Лиги по настольному теннису

Алексей Головинский является не только врачом высшей категории, но и многократным победителем соревнований
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский врач победил в турнире Российской Лиги по настольному теннису. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

Смоленский врач победил в турнире Российской Лиги по настольному теннису. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

47-летний врач-дерматовенеролог ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» одержал победу в турнире Российской Лиги профессионалов по настольному теннису, рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Алексей Николаевич закончил Смоленскую государственную медицинскую академию, работает дерматовенерологом. Профессиональный стаж составляет 23 года, получил высшую врачебную категорию, которая постоянно подтверждается. Помимо этого, Алексей Головинский является многократным победителем турниров и мастером спорта по настольному теннису.

Ранее "КП" писала, что чемпионат ЦФО по спортивному метанию ножа пройдёт в Смоленске. Принять участие могут все желающие вне зависимости от возраста.